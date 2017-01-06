Сегодня днем столбики термометров опустятся до минус 20-ти

6 Января 2017 07:01

Циклон "Аксель", который принес обильные снегопады в Беларусь, уже сегодня переместится на территорию России.

К таким капризам природы наши аварийные и коммунальные службы оказались готовы. Снегоуборочная техника работала в усиленном режиме.

Сотрудники ГАИ помогли более чем тремстам водителям, попавшим в сложную ситуацию на дороге. К непогоде накануне добавились и морозы с сильным ветром, а в ближайшие дни столбики термометров будут опускаться все ниже.

Дмитрий Рябов, начальник cлужбы Республиканского центра по гидрометеорологии: "Температура воздуха будет составлять 20-27, по северо-западу 28-32 градусов мороза, в дневные часы где-то в среднем будет 20 градусов. Такая погода сохранится и в начале следующей недели. Постепенное ослабление морозов следует ждать только к середине следующей недели. Там уже в ночные часы будет от 7 до 14-ти мороза".

Оранжевый уровень опасности и штормовое предупреждение синоптики объявили и на сегодня. Небольшой снег ожидается только в восточных районах Беларуси, однако днем столбики термометров опустятся до 20-ти градусов со знаком минус.