15 Февраля 2017 15:00

Беларусь вспоминает героев, погибших в Афганистане. Сегодня - День памяти воинов-интернационалистов. 28 лет назад советские войска покинули границы государства, на территории которого офицеры и солдаты проявляли беспримерную стойкость и мужество. 9-летняя война унесла жизни 15 тысяч советских воинов. В Минске мероприятия, посвященные этой дате, прошли на Острове мужества и скорби. Владимир Королев был среди собравшихся.

День вывода советских войск из Афганистана по праву считается и белорусским праздником. В Афганской войне принимало участие более 30 тысяч наших соотечественников. 789 из них погибли, 12 числятся пропавшими без вести.

По традиции памятные мероприятия, посвященные Дню вывода советских войск из Афганистана, прошли сегодня на Острове мужества и скорби в Минске. У памятника воинам-интернационалистам собрались ветераны Афганской войны, родственники погибших солдат, силовики и те, для кого память войны жива до сих пор. Цветы к памятному камню перед каплицей, приветствия сослуживцев и воспоминания о тех, кто не вернулся из боя.

Эта война затронула тысячи советских семей, немало из которых проживало и в нашей стране. Имя 771 белоруса увековечено на мемориале на острове слез. Однако эта и другие цифры не точные - многие белорусы похоронены в России, в других республиках СССР.

По традиции в этот день третий тост за тех, кто навечно вписан в героические страницы Советской армии. Общие потери в войне официально составили более 15 тысяч погибших, почти 55 тысяч раненых и 417 пропавших без вести. Сегодня о них вспоминают все, кто считал себя одной большой семьей.