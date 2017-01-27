Сегодня День белорусской науки

29 Января 2017 12:00

Поздравления деятелям сферы, работникам научно-исследовательских институтов и вузов направил Глава государства. Александр Лукашенко отметил, что не случайно нынешний год в стране объявлен Годом науки. Это должно придать мощный созидательный импульс и вдохновить на новые достижения. Одна из главных задач белорусских ученых сегодня – повышение экспортного потенциала. За прошлый год институты Национальной академии наук экспортировали товаров и услуг (а это в первую очередь новые разработки и технологии) более чем на 40 миллионов долларов.

Отметим, ежегодно в Беларуси ученые презентуют минимум полдесятка разработок мирового значения. Кроме того, Академия наук сотрудничает более чем с сорока странами. А в этом году в июне в Майами впервые пройдет выставка белорусских инноваций.