Сегодня белорусы пережили одну из самых холодных ночей в этом году

8 Февраля 2017 21:25

Арктический антициклон "Эрика" принес аномальные холода, а в отдельные регионы- сильные снегопады и метели. Только за ночь в Бресте выпала треть декадной нормы осадков. Морозы испытали на прочность жителей Витебской и Могилевской областей. В отдельных регионах температура опустилась до -28 градусов. Стоит ли ожидать потепления и какой будет весна? Прогнозы узнавала

Морозный прогноз у минчанки Эрики Кривчени вызывает хорошее зимнее настроение. Женщина шутит, что наконец-то встретила свою тезку. Арктический антициклон с женским именем принес в Беларусь аномальные холода.

Больше всех прочувствовали морозный характер "Эрики" жители Могилевской и Витебской областей. Здесь среднесуточная температура оказалась на несколько градусов ниже климатической нормы. Ночью столбик термометра в отдельных районах показывал минус 28.

Наталья Трашкова, инженер-синоптик Витебского облгидромета: "Рекорды холода побиты не были. Так, 8 февраля 1947 года в ночные часы охлаждение воздуха достигало 31 градуса, а в этот же день 1956 года днем мороз усиливался до минус 20".

И хотя в северном регионе арктический антициклон не побил морозных рекордов, некоторых автолюбителей февральский минус все же успел застать в врасплох прямо в дороге.

Медики советуют: в такую погоду лучше и вовсе воздержаться от походов на улицу. Прогулка в сильный минус может обернуться холодовой травмой или обморожением.

А вот в Брестскую область циклон принес сильный снегопад и метели. Только за ночь здесь выпала треть декадной нормы осадков. Больше всего - в областном центре. В городе на расчистку улиц вышло около семидесяти единиц техники. Со снегом борются более шестисот дворников.

Александр Ильяшук, заместитель генерального директора ЖКХ г. Бреста: "Эта ситуация была ожидаема. Мы уже в ночь работали в полном режиме. На сегодня работает 25 машин, которые расчищают проездные части. Единичные машины будут работать по остальным улицам. В первую очередь там, где движется общественный транспорт. То есть наша задача, чтобы были проезжие улицы".

А вот для любителей зимнего виндсерфинга арктический антициклон пришелся кстати. В Солигорске спортсмены вышли на лед городского водохранилища. Морозная и снежная погода сегодня помогла каждому установить свои мини-рекорды.

По словам специалистов, к выходным в Беларуси потеплеет. Синоптики прогнозируют комфортный минус с зимним солнцем. Но все же ожидать прихода весны пока еще рано.