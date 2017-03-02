Сегодня Беларусь вновь вспоминает жертв холокоста

Общество
2 Марта 2017 12:04
Сегодня Беларусь вновь вспоминает жертв холокостаРовно 75 лет в Минске прошел самый жестокий погром еврейского гетто. За один день было уничтожено более пяти тысяч евреев. Общая могила находится на пересечении нынешних улиц Заславской и Мельникайте. Многие знают его, как мемориал "Яма". И в эти минуты там собрались люди, чтущие память жертв холокоста и зверских преступлений фашистов.
На "Яме" находится и наша съемочная группа. На связь со студией выходит Наталья Бордиловская (прямое включение).
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