Общество
23 Февраля 2017 07:18
Сегодня Беларусь отмечает День защитников Отечества и Вооруженных Сил
С праздником солдат, сержантов, прапорщиков, офицеров и ветеранов поздравил Президент Александр Лукашенко. Беларусь уделяет первостепенное внимание защите национальных интересов. Наши воины всегда обеспечивали обороноспособность страны, где создана надежная система безопасности.
Праздник прошел почти столетний путь. День защитников Отечества был основан в 1918 году как День рождения Красной Армии. Сегодня для одних - это памятная и торжественная дата, для других - просто повод поздравить своих любимых мужчин.
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