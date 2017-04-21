Сделать чище родную землю завтра выйдут миллионы белорусов

21 Апреля 2017 20:43

Если продолжать тему традиций, то уже так повелось, что каждый год в эти апрельские дни не обходится без субботника. Для многих эта идея из советского прошлого давно переросла в важное и благое дело.

Вот и завтра сделать чище родную землю выйдут миллионы белорусов. К акции традиционно присоединяются министры, парламентарии, сенаторы. География акции - буквально каждая улица. Устроить субботник можно как на рабочих местах, так и благоустроить достопримечательности, захоронения времен Великой Отечественной войны, территории населенных пунктов, подготовить детские оздоровительные лагеря к летнему сезону. Часть заработанных средств будет направлена на строительство знаковых белорусских объектов.