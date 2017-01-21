20 Января 2017 19:13

Все максимально прозрачно и никаких наличных на руки. Сдавать деньги на нужды школы и детского сада родители теперь будут официально, перечислив на расчетный счет в банке или через инфокиоск.

Родительским же комитетам собирать средства категорически запрещено. Комментируя новое постановление, в котором и прописаны нововведения, в Министерстве образования рассказали, что у родительских комитетов никогда и не было такого права. На что и по сколько нужно скинуться для покупки компьютеров, ремонта или экскурсию, должны решать исключительно попечительские советы. Более того, каждый родитель вправе отказаться от таких расходов.

Юлия Бородун, пресс-секретарь Министерства образования Беларуси: "Мы планируем, что работа будет строиться таким образом: попечительский совет будет решать на своем совещании, в чем нуждается школа или детский сад. Потом уже родители на своих родительских собраниях будут решать, помогают они или нет, сколько они помогают. Если родитель хочет помочь учебному заведению, то он может сделать это только через банк и, соответственно, через официальную бумагу. Захотел - перечислил, захотел - не перечислил".

Сдавать деньги на нужды класса или группы по-новому родители смогут с 21 января - уже завтра изменения вступают в силу. Попечительские советы обязаны отчитываться перед родителями о потраченных суммах, подчеркнули в Министерстве образования.