Сбор на финансирование госрасходов уплатили более 54 000 белорусов

22 Февраля 2017 07:02

Об этом сообщили в Министерстве по налогам и сборам. В стране продолжаются приемы граждан по вопросам реализации декрета №3. В эту субботу встречи пройдут во всех районах Минска. Поступающие заявления об освобождении от уплаты сбора на возмещение финансирования госрасходов оперативно рассматриваются комиссиями и на заседаниях городских и районных исполкомов. В Минской области удовлетворено более 200 заявлений. В Могилевской от уплаты освобождены 430 человек, в том числе учитывая трудные жизненные ситуации. В Гомеле комиссией при горисполкоме рассмотрено 600 обращений, более половины из них удовлетворены.

Продолжаются и выездные приемы на местах руководством Администрации, помощниками Президента - главными инспекторами в регионах. Они пройдут 23 и 24 февраля. Записаться на прием можно и по телефонам местных исполкомов.