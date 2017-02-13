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Сбор на финансирование госрасходов неработающие белорусы могут оплатить дистанционно
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13 Февраля 2017 07:04

Сбор на финансирование госрасходов неработающие белорусы могут оплатить дистанционно

К примеру, через интернет-банкинг. Об этом в "Главном эфире" сообщила замминистра по налогам и сборам Светлана Шевченко. Напомним, остается неделя, чтобы закрыть долги перед госбюджетом. До 20 февраля трудоспособные граждане, которые в 2015 году не работали, должны уплатить сбор в 20 базовых величин. Это требование не коснется тех, кто официально числился безработным, воспитывал ребенка до 7 лет или провел в Беларуси менее 183 дней.

Светлана Шевченко, замминистра по налогам и сборам Беларуси: "Многие граждане работают сегодня на территории РФ, Казахстана, вообще за рубежом. И они получили извещения. Возможно, у них отсутствует обязанность по уплате сбора. Для этого тоже необходимо предоставить информацию в налоговый орган. Не просто, получив извещения, молчать об этом. А проинформировать налоговый орган. Для этого нет необходимости лично являться в налоговый орган. Можно воспользоваться электронным сервисом - электронные обращения есть на официальном сайте Министерства по налогам и сборам. В электронном виде предоставить сведения и, возможно, только пояснений будет достаточно, чтобы аннулировать извещение об уплате сбора".

От уплаты сбора могут освобождать граждан, которые оказались в тяжелой жизненной ситуации. Для этого необходимо подать заявление в комиссию при местных органах власти. Каждый случай рассматривают индивидуально. По всей стране уже подано около 10 тысяч таких обращений. В 80% случаев извещения на уплату сбора комиссии аннулировали.  

  

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