Самый популярный подарок на женский праздник - цветы

7 Марта 2017 15:26

Только в столичном парниково-тепличном комбинате к 8 Марта заготовили более 150 тысяч тюльпанов и 80 тысяч роз. В свою очередь столичные мастера предлагают букеты ручной работы. Цветочные композиции делают из ткани и даже керамики. Приобрести такие необычные подарки можно на праздничных ярмарках, которые проводят накануне 8 Марта. Кстати, там можно не только выбрать украшения и предметы декора, но и сделать подарки самостоятельно во время мастер-классов.