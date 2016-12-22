Общество
23 Декабря 2016 12:15
Самый финансово грамотный старшеклассник живет в Бресте
В свои 16 лицеист знает все о кредитах, депозитах, инфляции и ставке рефинансирования. Вадим Рыбачук показал лучший результат на республиканской олимпиаде, которую провел Национальный банк Беларуси. К слову, именно Брестская область несколько лет назад предложила проводить подобные соревнования среди школьников.
Самый финансово образованный школьник этого года намерен стать юристом. Молодой человек уверен, что финансовая грамотность не помешает человеку любой профессии.
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