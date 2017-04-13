13 Апреля 2017 18:55

Смололи десятки килограммов зерен и выпили более сотни чашечек кофе. Самый ароматный фестиваль прошел в столице. Уже третий год подряд фестиваль кофе собирает на одной площадке производителей, поставщиков, продавцов и любителей почти самого тонизирующего напитка. Пока одни соревновались за звание лучшего кофемастера в одной с четырех номинаций, другие только начинали знакомство с большим разнообразием сортов и техниками приготовления латте, капуччино или эспрессо. Наталья Кузьмицкая попала на праздник кофеманов .

Четыре эспрессо, четыре капуччино и четыре авторских кофейных напитка. И всего 15 минут на их приготовление. Для опытного бариста дело довольно простое. Однако перед участниками национального чемпионата не обычные клиенты, а настоящие кофейные асы, судьи международного класса, поэтому все должно быть безукоризненно - от чистоты на рабочем месте до точных пропорций всех ингредиентов.

На каждой из тематических площадок, которые разместились на 6 этажах одного из торговых центров Минска, разносился ароматный запах кофе.

Пока профессионалы соревновались за путевку на чемпионат мира в Корею способами.

В зоне "брювинг кофе" можно было освоить альтернативные способы заваривания, например, самый простой – с помощью аэропресса.