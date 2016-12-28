Самые заветные желания исполняются в резиденции Деда Мороза в Полоцке

28 Декабря 2016 19:16

Специально к празднику здесь открылось настоящее поместье сказочных героев. Гостей усадьбы встречает символ наступающего Нового года - Огненный петух. Развлекательная программа рассчитана на любой возраст. Дед Мороз со Снегурочкой подготовили новогодние игры, квесты, а также путешествие по сказочному лесу. Кроме этого, здесь можно своими руками сделать новогодний подарок, а также написать письмо с заветным желанием.

Загородная резиденция в Полоцке принимает гостей третий сезон. В прошлом году поместье посетили сотни гостей из Беларуси, Литвы, Латвии, России и Украины.