14 Января 2017 21:24

После череды новогодних праздников, испытаний трескучими морозами и ветрами зима усиливает свои права за счет снегопадов. Обильные и плотные осадки сегодня вновь накрыли Беларусь. Правда, для тех, кто предпочитает активный отдых на свежем воздухе, это как раз оптимальное время. Нашлось место и народным гуляньям. Самые массовые и яркие в столице сегодня развернулись возле Дома Милосердия. Традиционный рождественский праздник объединил тысячи минчан. Вместе со всеми в зимний колорит и спортивную феерию погрузился и Алексей Кондратенко.

В потоке новогодних торжеств этот "корпоратив", пожалуй, самый душевный. Заводные песни, солдатская каша, костер, конкурсы и всеобщий дух радости - все это рождественский праздник у Дома Милосердия. В этом году его провели на неделю позднее обычного - сказались сильные морозы в само Рождество.

протоиерей Федор Повный, настоятель Всехсвятского прихода г. Минска:

"Рождество - это всегда праздник. А сегодня он особый, потому что в день старого Нового года. То есть, мы где-то сфокусировались в полноте новолетия, в празднике Рождества".

Формат праздника - семейный, именно поэтому здесь так много развлечений и угощений для детей.

Те, кто отмечает Коляды у Дома Милосердия не первый раз, уже знают - Деда Мороза и Снегурочку звать бесполезно. Все равно не услышат: ведь к детям они прилетают на вертолете.

Для минчан в эти дни открыты все площадки для занятий зимними видами спорта. Традиционный "аншлаг" на катке у Дворца спорта.

У лыжников же - как профи, так и любителей - свой заснеженный и благоустроенный "оазис" - это трасса в Веснянке.

Немало любителей активного отдыха и на склонах горнолыжных комплексов. Совсем юная Сати Тынянских из Москвы уверенно катается на сноуборде. Подняться же на вершину трассы девочке помогает лабрадор по кличке Мик.

Те же, кто не рискнул выйти на улицу 1 января, этой ночью смогут "оторваться" вдвойне. Сменить, к примеру, уютные кафе на спортивно-музыкальный морозный драйв можно в горнолыжном комплексе под Логойском.

Таким образом, на "экваторе" календарной зимы самое время подвести промежуточные итоги самого холодного времени года. Для этого лучший повод - Всемирный день снега. Его уже отмечают по всей Беларуси. Самые же яркие моменты завтра - в Минске и Гродно.