Самые красивые и любимые - женщины принимают поздравления с 8 Марта

8 Марта 2017 09:04

Cегодня 8 Марта - праздник весны и внимания к женщине, когда представители сильной половины человечества могут еще раз порадовать своих любимых и родных женщин подарками и заботой.

Историю возникновения праздника принято связывать с именем Клары Цеткин. Она призвала всех женщин мира включиться в борьбу за равноправие. Сегодня же 8 Марта воспринимается как знак уважения и любви к лучшей половине человечества. С праздником белорусских женщин поздравил Президент Александр Лукашенко: "Этот праздник - дань признательности и уважения нашим матерям, женам, дочерям, подругам и коллегам. Он приходит к нам с первыми днями весны как символ возрождения природы, торжества красоты и добра. Спасибо за вашу житейскую мудрость и трудолюбие, высокий профессионализм и замечательные человеческие качества".