Самые долгожданные новостройки столицы

10 Февраля 2017 15:30

Для комфортной жизни и отдыха. Соответствовать этому готовы не все большие и особенно спальные районы столицы - жители нередко жалуются на недостаток детских садов, школ, спортивных объектов. Какие городской инфраструктуре нужны новые объекты и закончится ли очередь в детский сад возле дома? Антонина Станкевич о самых долгожданных новостройках столицы.

Главный врач 6-й детской поликлиники Анна Котова пока не надевает обязательный белый халат: на только что построенном объекте такая форма не нужна. Однако буквально через месяц здесь начнут принимать первых пациентов, так что медперсонал будет выглядеть надлежащим образом. Новая поликлиника рассчитана на 350 посещений в смену. Удобство сразу оценят самые маленькие жители микрорайона Брилевичи и их родители.

Две новые детские поликлиники появятся в микрорайонах Лошица и Сухарево - сейчас ведется их проектирование. А вот жители квартала "Магистр" за первой медпомощью в скором времени обратятся в местную амбулаторию - она разместится на первом этаже одного из жилых домов. Новая подстанция скорой помощи в Лошице - еще один проект столичных строителей.

Вопрос с нехваткой детских садов прежде всего в микрорайоне Каменная Горка пока что решают при помощи специальных рейсов "Малыш" - по трем различным маршрутам специальные автобусы подвозят детей и их родителей к ближайшим садам Фрунзенского района. Однако это не значит, что новые дошкольные учреждения строить не будут, утверждают в управлении образования.

Последний звонок с урока в этой школе звенит в 18:30, однако насыщенная жизнь здесь продолжается еще несколько часов. До 25-ти видов услуг (как платных, так и бесплатных) предлагают не только школьникам, но и их родителям. Абонементы в тот же бассейн или тренажерный зал расходятся на ура среди жителей соседних домов.

Кстати, согласно новым проектам, школы в крупных спальных микрорайонах обязательно идут "в комплекте с бассейном". Посещать их по системе абонементов могут все желающие. Спортивные площадки, катки и игровые поля также открыты до самого вечера.