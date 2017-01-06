Самое важное сейчас - утепляться

6 Января 2017 15:22

Причем правильно. Больше слоев и одежда из натуральной ткани. Обувь - не тесная, а варежки лучше перчаток. И конечно, шапка, чтобы закрывать уши. Эти правила выполнила наша съемочная группа и проверила, отчего не все зимние куртки одинаково теплые?

Для того чтобы определить, какой вид одежды лучше всего защищает от сильного мороза, проведем эксперимент. Мне помогут мои ассистенты: Дарья, Алексей и Александр. А вот точную информацию нам подскажет тепловизор.

Главное условие - провести на морозе не менее 15 минут. Только после этого начинаем тестировать: обычную куртку, спецодежду и шубу. Дмитрию Тарасову, специалисту по тепловизионному обследованию, надо еще 10 минут, чтобы сделать термофото и понять, у кого наименьшие потери тепла. В итоге объективную картину показывает инфракрасный спектр тепловизора.

Качественный утеплитель, низкая воздухопроницаемость и минимум швов - требования к спецодежде, за счет которых именно она самая теплая.

6 тонн льда при минус 20 в камерных условиях! А это уже пример того, как холод можно использовать креативно. Ледяная комната - дело рук единственной в Беларуси студии ледяного искусства. Очередной арктический сказочный шедевр создан по произведениям про Гарри Поттера.

И если одни спешат спрятаться от сильного мороза, то других экстремальный холод притягивает. Даже в минус 20 на улице некоторые минчане не пропускают сеансы криосауны. Две минуты и минус 180 - эффект омоложения и оздоровления требует выдержки.

Впрочем, все должно быть в меру. Однако когда морозы на улице застали внезапно, надо помнить: принимать сразу горячую ванну, употреблять спиртное и растираться снегом медики категорически не рекомендуют.

В целом погода в январе будет по-настоящему зимняя, говорят синоптики. В прогнозах - сильный ветер, много снега и холода. Это по-своему подтверждают и народные признаки: если на Святки мороз, так же холодно будет и на Крещение.