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Салютовали в честь Победы в Брестской крепости
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10 Мая 2017 07:05

Салютовали в честь Победы в Брестской крепости

Артиллерийские залпы прогремели у главного входа в цитадель "Звезды". Посмотреть на красочную феерию пришли тысячи горожан. Без эмоций жители и гости города не остались!

Салют Победы в небе над Брестской крепостью уже стал доброй традицией, чтобы еще раз напомнить о цене мира на земле.

  

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