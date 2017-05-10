Салютовали в честь Победы в Брестской крепости

10 Мая 2017 07:05

Артиллерийские залпы прогремели у главного входа в цитадель "Звезды". Посмотреть на красочную феерию пришли тысячи горожан. Без эмоций жители и гости города не остались!

Салют Победы в небе над Брестской крепостью уже стал доброй традицией, чтобы еще раз напомнить о цене мира на земле.