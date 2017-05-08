Салют прогремит одновременно в пяти точках Минска в 23:00

9 Мая 2017 09:35

Финальным же аккордом станет зрелищный фейерверк в 23:00. Салют прогремит одновременно в пяти точках Минска, а также во всех областных центрах.

В столице две комбинированные салютные установки будут работать в районе площади Победы. Вторая точка - вблизи стелы "Минск - город-герой". Третья - в аэропорту Минск-1. Четвертая - в районе деревни Зацень и пятая - в микрорайоне Восточный в Уручье. По словам организаторов, зрелище будет грандиозное. А наблюдать за фейерверком удобнее всего будет из самого центра белорусской столицы.