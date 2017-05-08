Главная>>Агентство теленовостей>>Общество>>Салют прогремит одновременно в пяти точках Минска в 23:00
Общество
RSS
Салют прогремит одновременно в пяти точках Минска в 23:00
Скачать Поделиться

9 Мая 2017 09:35

Салют прогремит одновременно в пяти точках Минска в 23:00

Финальным же аккордом станет зрелищный фейерверк в 23:00. Салют прогремит одновременно в пяти точках Минска, а также во всех областных центрах.

В столице две комбинированные салютные установки будут работать в районе площади Победы. Вторая точка - вблизи стелы "Минск - город-герой". Третья - в аэропорту Минск-1. Четвертая - в районе деревни Зацень и пятая - в микрорайоне Восточный в Уручье. По словам организаторов, зрелище будет грандиозное. А наблюдать за фейерверком удобнее всего будет из самого центра белорусской столицы.

  

Другие новости

Праздничный майский снег 09.05.2017 13:00 / Общество Праздничный майский снег
Михаил Исаковский. "Огонек" Міхаіл Ісакоўскі. "Агеньчык" 09.05.2017 09:11 / Общество Михаил Исаковский. "Огонек"

События

X

Предложи новость





[ Добавить еще ]


(Максимум символов: 3000)
Осталось символов

2+3 =