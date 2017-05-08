Общество
9 Мая 2017 09:35
Салют прогремит одновременно в пяти точках Минска в 23:00
Финальным же аккордом станет зрелищный фейерверк в 23:00. Салют прогремит одновременно в пяти точках Минска, а также во всех областных центрах.
В столице две комбинированные салютные установки будут работать в районе площади Победы. Вторая точка - вблизи стелы "Минск - город-герой". Третья - в аэропорту Минск-1. Четвертая - в районе деревни Зацень и пятая - в микрорайоне Восточный в Уручье. По словам организаторов, зрелище будет грандиозное. А наблюдать за фейерверком удобнее всего будет из самого центра белорусской столицы.
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