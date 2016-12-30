С сырой и теплой погоды начнется 2017 в Беларуси

30 Декабря 2016 15:10

Завтра по стране - до 5 градусов тепла, мокрый снег, дождь, на дорогах гололедица. Ожидается и порывистый ветер - до 14 метров в секунду. Синоптики предупреждают, что такая погода неблагоприятна и опасна для запуска фейерверков. Дождливо, скользко и до 4 тепла будет 1 января. В целом второй месяц зимы ожидается теплее обычного. Специалисты считают, что климатическая норма в январе будет на градус выше.