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С сырой и теплой погоды начнется 2017 в Беларуси
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30 Декабря 2016 15:10

С сырой и теплой погоды начнется 2017 в Беларуси

Завтра по стране - до 5 градусов тепла, мокрый снег, дождь, на дорогах гололедица. Ожидается и порывистый ветер -  до 14 метров в секунду. Синоптики предупреждают, что такая погода неблагоприятна и опасна для запуска фейерверков.   Дождливо, скользко и до 4 тепла будет 1 января. В целом второй месяц зимы ожидается теплее обычного. Специалисты считают, что климатическая норма в январе будет на градус выше.
 

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