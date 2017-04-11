С потеплением на улицах стало больше спортсменов

11 Апреля 2017 12:14

Модный воркаут - это знакомый с детства турниковый спорт. Уличные гимнасты доказывают, что держать великолепную физическую форму можно и без дорогих спортзалов.

Подробности у Кристины Камыш. Вот с такой легкостью Владимир Ролич отжимается на брусьях с утяжелителем в виде девушки весом 55 килограммов. Почти 16 лет молодой человек занимается воркаутом.

Это тот же самый турниковый спорт, который был так популярен в Советском Союзе. Уличная гимнастика возродилась в Беларуси в 2010. А спустя 4 года появилась и Федерация воркаута. Под ее эгидой проходят чемпионаты и турниры.

Уличные гимнасты за здоровый образ жизни. У спортсменов, которые занимаются в парке Марата Казея, есть нерушимые постулаты. Они доказывают, что добиться красивого тела можно без химии и допинга. Воркаутом могут заниматься и девушки, а возрастных ограничений не существует. Самое главное - доступ на площадки бесплатный.

Сейчас в Минске существует 5 специализированных мест для воркаута: в парках Марата Казея, Тивали, экстремальных видов спорта, а также стадион средней школы номер 55. Самая большая площадка для уличной гимнастики находится в парке имени Павлова. Там можно найти более 20 комплексов для тренировки различных видов мышц.

Чтобы заниматься воркаутом, совершенно необязательно ехать в другую часть Минска на специализированную площадку. Ведь практически в каждом дворе города и на школьных стадионах есть турники и брусья. Новичкам следует запомнить базовые упражнения. Например, подтягивание на турнике. И еще, конечно же, тренировки на пресс и приседания.