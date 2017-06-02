С особым волнением за возвращением на Землю следили родственники и земляки Олега Новицкого из Червеня

2 Июня 2017 21:34

С особым волнением за возвращением на Землю в режиме реального времени следили родственники и земляки Олега Новицкого из Червеня, ведь космонавт - местная знаменитость. Там даже создан музей, где собрана летопись первой, а теперь уже и второй космической одиссеи командира экипажа. Эмоции, волнение, слезы радости и гордость за земляка в репортаже Антонины Станкевич.

Валентина Новицкая признается: наконец-то можно выдохнуть. А еще вчера с неохотой соглашалась давать интервью нашей съемочной группе, боялась сглазить, все только после приземления. Теперь можно и пообщаться. Буквально несколько часов назад сын Валентины Новицкой - космонавт родом из Беларуси Олег Новицкий - приземлился в Казахстане. В режиме реального времени в сети Интернет мать с замиранием сердца наблюдала за сложнейшими действиями сначала на орбите Земли, а после и в открытом космосе.

Почти 200 суток на МКС – ровно столько длилась вторая космическая миссия Олега Новицкого. В родном Червене Олега все ждут с нетерпением, но чуть позже. Сначала космонавт должен пройти реабилитацию. Потом традиционно многочисленные пресс-конференции. И сразу домой, к маме.

Вот он, знаменательный момент – приземление. И жители Червеня искренне радуются тому, что все прошло хорошо. Теперь в этой школе космонавта ждут в гости – Олег Новицкий в каждый свой приезд обязательно посещает то место, откуда началась его дорога в жизнь.

На протяжении часа ученики старших классов второй школы (к слову, именно ее закончил Олег Новицкий) с волнением наблюдают, как летит парашют, а затем космонавт приземляется в казахской степи. Интерес к такому событию зашкаливает, хоть в теории школьники знают все нюансы приземления.

Хранитель городской истории, директор музея Елена Заборонок хоть и ровесница Олега Новицкого, но познакомилась с ним уже после его первого полета в космос. Однако именитого земляка обязательно ждет в гости. Тем более к приезду Олега Новицкого здесь организовали фотовыставку. Экспонаты на месяц местному музею предоставил художник Иван Миско – он же автор скульптур всех белорусских космонавтов.

Но, конечно же, больше всех сына ждет Валентина Новицкая. Встреча состоится уже совсем скоро. Мать приготовит его любимые драники, за столом соберется вся семья. И тогда уже можно будет отпраздновать по-настоящему.