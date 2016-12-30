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С нового года по новым правилам заработают кадровые агентства
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1 Января 2017 12:18

С нового года по новым правилам заработают кадровые агентства

Оказывать услуги теперь могут только юридические лица и индивидуальные предприниматели,  включенные в реестр агентств по трудоустройству. Плата за включение сведений в реестр и выдачу свидетельства взиматься не будет. Представители Минтруда объясняют такие нововведения желанием защитить потребителя от недобросовестных помощников.

Олег Токун, начальник управления политики занятости Министерства труда и социальной защиты Беларуси:  "Часто граждане обращались в агентства по трудоустройству за оказанием помощи, но ничего не получали, а только платили деньги. Полагаем, что с первого января таких предприятий не будет. Утвержден специальный перечень услуг, которые вправе оказывать агентства по трудоустройству. Они достаточно разнообразны. Начиная от профориентационной работы и заканчивая сопровождением гражданина, который  к ним обратился, до стадии заключения трудового договора непосредственно с нанимателем".

Обязательными условиями станут оформление письменного договора об оказании одной или нескольких услуг по содействию в трудоустройстве. И оплата только по факту предоставления услуги, а не заранее. Причем в договоре должна быть указана не только стоимость услуг, но и период их предоставления.

 

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