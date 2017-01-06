Общество
3 Января 2017 21:26
С нового года изменились тарифы на некоторые виды жилищно-коммунальных услуг
Январское повышение стало частью постепенного перехода к полному возмещению коммунальных услуг населением. Согласно планам правительства, на стопроцентное возмещение белорусы выйдут к концу 2018-го. А в этом году, как ранее и анонсировали, в среднем жировки потяжелеют на 5 долларов. Впрочем, как утверждают эксперты, стоимость белорусской коммуналки остается одной из самых низких среди всех соседних стран. За какие услуги и сколько будем платить, расскажет Андрей Лаптенок.
Свои рекомендации по реформированию сектора ЖКХ белорусскому правительству предоставляли и Всемирный банк, и Международный валютный фонд. По мнению их специалистов, необходимость реформ обусловлена тем, что низкие тарифы создают существенную нагрузку на бюджет.
Противоречий в подходах у нашего правительства с зарубежными экспертами нет. Повышать тарифы надо, но соблюдая некоторые условия. Во-первых, если и повышать, то за счет коммунальщиков - сокращения стоимости услуг и затрат. И сроки. Белорусская сторона выступает за более плавное повышение тарифов. Январское повышение тарифов - очередной этап концепции перехода к полному возмещению коммунальных услуг.
Программа социально-экономического развития Беларуси на 2016-2020 годы предусматривает полное возмещение населением затрат по услугам ЖКХ в 2018 году. Трехступенчатый план выглядел так: к концу 2016 года население будет возмещать 50% реальной стоимости услуг, к концу 2017-го - 75%, к концу 2018 года - 100%.
Итак, какие цифры актуальны уже в этом году? Тарифы на тепло, газ и свет. Согласно решению правительства, в 2017-м стоимость теплоэнергии увеличится на 17%. На столько же вырастет цена на газ в отопительный период. А вот стоимость электроэнергии в новом году не увеличится. Ожидается, что возрастут тарифы на водоснабжение. Пока идет согласование с исполкомами, но увеличение может составить до 90%.
В целом платежи за коммуналку вписываются в названные ранее правительством прогнозные цифры. К нынешней сумме добавится около 5 долларов. Для примера: сумма жировки для семьи из трех человек, проживающей в типовой двушке, увеличится на 10 рублей 98 копеек и составит в отопительный период 79 рублей 38 копеек.
Несмотря на поэтапное повышение тарифов, белорусская коммуналка остается одной из самых дешевых. Таковы и аналитические данные Международной ассоциации менеджмента недвижимости.
Система предоставления безналичных жилищных субсидий действует с 1 октября 2016 года. Всего потенциальными получателями субсидий по выявительному принципу являются 420 тысяч семей. Второй уровень системы таких субсидий планируется внедрить к 2018 году. Сами чиновники говорят, что доход домохозяйств не единственный ориентир. В господдержке могут нуждаться и многодетные семьи либо семьи, которые выплачивают кредиты на строительство жилья.
Конкретные тарифы для разных городов будут утверждены областными исполкомами и Мингорисполкомом, они не могут превышать установленные Совмином. Первые жировки с новыми ценами белорусы получат в феврале.
Свои рекомендации по реформированию сектора ЖКХ белорусскому правительству предоставляли и Всемирный банк, и Международный валютный фонд. По мнению их специалистов, необходимость реформ обусловлена тем, что низкие тарифы создают существенную нагрузку на бюджет.
Противоречий в подходах у нашего правительства с зарубежными экспертами нет. Повышать тарифы надо, но соблюдая некоторые условия. Во-первых, если и повышать, то за счет коммунальщиков - сокращения стоимости услуг и затрат. И сроки. Белорусская сторона выступает за более плавное повышение тарифов. Январское повышение тарифов - очередной этап концепции перехода к полному возмещению коммунальных услуг.
Программа социально-экономического развития Беларуси на 2016-2020 годы предусматривает полное возмещение населением затрат по услугам ЖКХ в 2018 году. Трехступенчатый план выглядел так: к концу 2016 года население будет возмещать 50% реальной стоимости услуг, к концу 2017-го - 75%, к концу 2018 года - 100%.
Итак, какие цифры актуальны уже в этом году? Тарифы на тепло, газ и свет. Согласно решению правительства, в 2017-м стоимость теплоэнергии увеличится на 17%. На столько же вырастет цена на газ в отопительный период. А вот стоимость электроэнергии в новом году не увеличится. Ожидается, что возрастут тарифы на водоснабжение. Пока идет согласование с исполкомами, но увеличение может составить до 90%.
В целом платежи за коммуналку вписываются в названные ранее правительством прогнозные цифры. К нынешней сумме добавится около 5 долларов. Для примера: сумма жировки для семьи из трех человек, проживающей в типовой двушке, увеличится на 10 рублей 98 копеек и составит в отопительный период 79 рублей 38 копеек.
Несмотря на поэтапное повышение тарифов, белорусская коммуналка остается одной из самых дешевых. Таковы и аналитические данные Международной ассоциации менеджмента недвижимости.
Система предоставления безналичных жилищных субсидий действует с 1 октября 2016 года. Всего потенциальными получателями субсидий по выявительному принципу являются 420 тысяч семей. Второй уровень системы таких субсидий планируется внедрить к 2018 году. Сами чиновники говорят, что доход домохозяйств не единственный ориентир. В господдержке могут нуждаться и многодетные семьи либо семьи, которые выплачивают кредиты на строительство жилья.
Конкретные тарифы для разных городов будут утверждены областными исполкомами и Мингорисполкомом, они не могут превышать установленные Совмином. Первые жировки с новыми ценами белорусы получат в феврале.
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