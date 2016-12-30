С началом нового года меняется погода в Беларуси

2 Января 2017 15:02

На смену неустойчивой температуре идут морозы и метели. Синоптики объявили оранжевый уровень опасности. На дорогах гололедица. Завтра еще сохранится слабый минус. А уже со среды на большей части страны ожидается порывистый ветер - до 21 метра в секунду. В четверг дневная температура воздуха составит минус 8 градусов, а ближе к Рождеству - до минус 20, отмечают синоптики.