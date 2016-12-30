Главная>>Агентство теленовостей>>Общество>>С началом нового года меняется погода в Беларуси
Общество
RSS
С началом нового года меняется погода в Беларуси
Скачать Поделиться

2 Января 2017 15:02

С началом нового года меняется погода в Беларуси

На смену неустойчивой температуре  идут морозы и  метели. Синоптики объявили оранжевый уровень опасности.  На дорогах  гололедица. Завтра еще сохранится слабый минус. А уже со среды на большей части страны ожидается порывистый ветер - до 21 метра в секунду. В четверг дневная температура воздуха составит минус 8 градусов, а ближе к Рождеству - до минус 20, отмечают синоптики.

 

Другие новости

"Заговорить" на удачу 2017 "Загаварыць" на поспех 2017 31.12.2016 21:17 / Общество "Заговорить" на удачу 2017
Города замерли в ожидании 2017 Гарады замерлі ў чаканні 2017 Magic atmosphere of upcoming holiday feeling 31.12.2016 21:00 / Общество Города замерли в ожидании 2017

События

X

Предложи новость





[ Добавить еще ]


(Максимум символов: 3000)
Осталось символов

2+3 =