Общество
10 Января 2017 07:16
С начала года в Оршанском роддоме появились на свет 32 ребенка
Подарки от Белорусского фонда мира, районной администрации и православной церкви вручены накануне в Оршанском роддоме. С начала года здесь появились на свет 32 ребенка, 10 из них - в Рождество. Женщинам, которые стали мамами в праздник, подарили специальные свидетельства с символом города в виде глиняной медали и наборы по уходу за ребенком. Роддому - набор оргтехники. Орша в этом году отмечает юбилей - городу 950 лет. И это торжество открыло официальную программу празднования даты.
Акушеры фиксируют и небывалое количество рождения близнецов в Оршанском районе. За год здесь появились на свет еще 10 двоен.
Другие новости
12.01.2017 18:46 / Общество "Ахова птушак Бацькаўшчыны" приглашает поучаствовать в акции
12.01.2017 15:28 / Общество Раритетные калькуляторы, компьютеры и даже первый советский прототип современного смартфона
12.01.2017 15:20 / Общество Смог над Минском почти рассеялся
12.01.2017 12:06 / Общество Эра Dial-up Интернета завершается в Беларуси
12.01.2017 09:09 / Общество В белорусский кинопрокат сегодня выходит мюзикл "Ла-Ла Ленд"
12.01.2017 08:11 / Общество Академик Сергей Килин в проекте "Крупным планом"
12.01.2017 07:04 / Общество Атлантический циклон принес в Беларусь резкое потепление
11.01.2017 21:33 / Общество Белорусские дети, которые попали в ДТП в Псковской области, прибыли в Минск
11.01.2017 21:30 / Общество Зимняя рыбалка вновь становится небезопасной
11.01.2017 21:10 / Общество В Веснянке открыли лыжный сезон
11.01.2017 21:00 / Общество Ситуация по гриппу в Беларуси спокойная
11.01.2017 19:16 / Общество Благотворительная акция в Гродненском Свято-Рождество-Богородичном женском монастыре
11.01.2017 19:12 / Общество Временная нетрудоспособность будет учитываться налоговой
11.01.2017 18:45 / Общество Белорусские ремесленники открывают школы и проводят мастер-классы
11.01.2017 18:40 / Общество Госкомимущество Беларуси опубликовал кадастровую стоимость земель сельхозназначения
11.01.2017 15:39 / Общество В Беларуси может появиться собственная книга рекордов
11.01.2017 15:33 / Общество Большой пласт снега создает серьезные проблемы для лесных жителей
11.01.2017 15:30 / Общество Расчет за воду за январь будут осуществлять уже по новым тарифам