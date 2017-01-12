С начала года в Оршанском роддоме появились на свет 32 ребенка

10 Января 2017 07:16

Подарки от Белорусского фонда мира, районной администрации и православной церкви вручены накануне в Оршанском роддоме. С начала года здесь появились на свет 32 ребенка, 10 из них - в Рождество. Женщинам, которые стали мамами в праздник, подарили специальные свидетельства с символом города в виде глиняной медали и наборы по уходу за ребенком. Роддому - набор оргтехники. Орша в этом году отмечает юбилей - городу 950 лет. И это торжество открыло официальную программу празднования даты.

Акушеры фиксируют и небывалое количество рождения близнецов в Оршанском районе. За год здесь появились на свет еще 10 двоен.