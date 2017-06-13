С июля в Беларуси изменятся правила начисления детских пособий

14 Июня 2017 07:14

Соответствующие изменения в закон приняла Палата представителей. Выплаты мамам в декрете на ребенка до 3 лет начнут пересчитывать дважды в год, а не раз в квартал. Семьям с детьми предоставят равные права на социальные пособия независимо от вида их регистрации. Родителям, усыновителям и опекунам детей-инвалидов, даже если они будут работать на полставки или на дому, оставят пособие по уходу за ребенком от 3 до 18 лет в полном объеме.

Закон вступит в силу с 1 июля, а механизм перерасчета детских пособий - с 1 августа. Сегодня в Беларуси около 350 000 семей воспитывают детей до 3 лет.