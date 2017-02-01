С февраля выросли и размеры пособий для женщин в декрете

1 Февраля 2017 07:05

Их рост зависит от изменения средней зарплаты по стране за квартал. На первого ребенка выплата составит более 260-ти рублей, на второго и последующих - почти 300, на детей-инвалидов - чуть более 336-ти рублей.

Вырастут и единовременные выплаты. При рождении первого ребенка сумма составит тысячу 800 рублей. Для второго и последующих детей - более 2520-ти.