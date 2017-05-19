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С этого дня белорусы могут въезжать в Аргентину без виз
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19 Мая 2017 12:10

С этого дня белорусы могут въезжать в Аргентину без виз

В Аргентину - без визы. С этого дня белорусы могут находиться в этой стране до 90 дней. Для аргентинцев действуют такие же правила при въезде в Беларусь. Напомним, соглашение о взаимных безвизовых поездках подписано в Минске в октябре 2016 года. Ратифицирован документ белорусскими депутатами в апреле этого года.

  

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