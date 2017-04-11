Общество
12 Апреля 2017 21:20
С Днем космонавтики с орбиты жителей планеты поздравил Олег Новицкий
Ровно 56 лет назад советский космонавт Юрий Гагарин совершил первый в истории человечества полет в космос. Миллионы людей во всем мире услышали легендарное гагаринское "Поехали!".
С Днем космонавтики с орбиты жителей планеты поздравил и уроженец нашей страны Олег Новицкий. Сейчас он находится на Международной космической станции в составе 51-й экспедиции.
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