С Днем космонавтики с орбиты жителей планеты поздравил Олег Новицкий

12 Апреля 2017 21:20

Ровно 56 лет назад советский космонавт Юрий Гагарин совершил первый в истории человечества полет в космос. Миллионы людей во всем мире услышали легендарное гагаринское "Поехали!".

С Днем космонавтики с орбиты жителей планеты поздравил и уроженец нашей страны Олег Новицкий. Сейчас он находится на Международной космической станции в составе 51-й экспедиции.