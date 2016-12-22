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С 1 января заработает система "электронного рецепта"
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21 Декабря 2016 21:12

С 1 января заработает система "электронного рецепта"

С 1 января  в поликлиниках и аптеках Беларуси заработает система "электронного рецепта".  Готовность проекта сегодня подтвердили  в интервью нашему телеканалу  в Минздраве.

Выдавать рецепты в электронном виде будут все поликлиники Минска. При этом выдача бумажного варианта  сохранится еще минимум год.  В ведомстве сообщили и о запуске нового проекта. Это единая информационная платформа электронного здравоохранения. Здесь будет храниться информация о пациенте -  группа крови, аллергические реакции, диагнозы и проводимое лечение. Планируется, что информация будет доступна онлайн  и врачу, и пациенту.

Семен Поляков, руководитель отдела РНПЦ медицинских технологий, информатизации, управления и экономики здравоохранения:  "На базе этой единой центральной платформы будут работать всевозможные электронные сервисы, такие как электронный рецепт, электронная запись на прием к врачу, вызов врача на дом. Также будет реализован личный кабинет пациента, который позволит пациенту решать многие свои вопросы, конечно, не лечебного характера, а информационного, т.е получить доступ к информации, напечатать выписку из своей амбулаторной карты".

Отметим, по личной карте пациента уже сейчас можно приобретать необходимые лекарства в аптеках.

 

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