С 1 января в Беларуси заработала система "Электронный рецепт"

2 Января 2017 09:05

С 1 января в аптеках и поликлиниках Беларуси заработала система "Электронный рецепт". Бумажный вариант сохранится еще год. В информационной системе уже работают все поликлиники Минска. Также в новом году Минздрав запускает единую информационную платформу электронного здравоохранения. В ней будут храниться данные о пациенте - пол, группа крови, аллергические реакции, диагнозы и выписка о проводимом лечении. Планируется, что информация будет доступна онлайн как врачу, так и пациенту.

Ольга Есманчик, главный врач поликлиники № 39 г. Минска: "Все, что мы делаем, мы стараемся делать для пациента, его удобства и расширения его возможностей. Мы пытаемся сократить время пребывания у терминалов, время пребывания в интернете, предлагаем пациентам для их удобства возможные варианты по приему врача, по записи на прием, по вызову врача на дом либо по отказу от талончиков, которые пациент уже заказал".

Проект рассчитан на четыре года. Планируется, что к его окончанию к системе электронного здравоохранения подключат более 70-ти процентов медучреждений страны.