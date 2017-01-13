13 Января 2017 08:04

Эра Dial-up Интернета завершается в Беларуси. С 1 февраля услуги коммутируемого доступа в Сеть станут недоступны для абонентов. Напомним, это первая технология подключения к Всемирной паутине, которой в Беларуси мог воспользоваться каждый. Войти в Интернет можно было лишь с помощью модема и стационарного телефона.

Юрий Галякевич, начальник управления РУП "Белтелеком": "На смену низкоскоростному, но всеобъемлющему доступу пришла технология высокоскоростного. За этим будущее. Если в 98 году услуга коммутированного беспарольного доступа к Сети начала развиваться с возможностью одновременной работы 120 абонентов, то к 2006 году одновременно могли работать с использованием этой технологии порядка 40 000 пользователей".

В прошлом году Dial-up пользовались 14 000 белорусов. Впрочем, это скорее по привычке, чем из необходимости. Ведь уже по всей стране доступен широкополосный доступ в Интернет.