Рысь во дворе дома

10 Января 2017 11:00

Обнаружила утром жительница деревни Веремеевка Городокского района. Животное с трудом передвигалось и жалобно мяукало. Раненую лесную кошку женщина приютила дома. Сообщила о гостье в экологические службы. Животное доставили в витебский зоопарк. Ее будут выхаживать специалисты. Уже определили, что рыси не больше года.