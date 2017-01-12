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Рысь во дворе дома
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10 Января 2017 11:00

Рысь во дворе дома

Обнаружила утром жительница деревни Веремеевка Городокского района. Животное с трудом передвигалось и жалобно мяукало. Раненую лесную кошку женщина приютила дома. Сообщила о гостье в экологические службы. Животное доставили в витебский зоопарк. Ее будут выхаживать специалисты. Уже определили, что рыси не больше года.

 

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