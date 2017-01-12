Общество
10 Января 2017 11:00
Рысь во дворе дома
Обнаружила утром жительница деревни Веремеевка Городокского района. Животное с трудом передвигалось и жалобно мяукало. Раненую лесную кошку женщина приютила дома. Сообщила о гостье в экологические службы. Животное доставили в витебский зоопарк. Ее будут выхаживать специалисты. Уже определили, что рыси не больше года.
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