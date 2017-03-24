Рынок труда в Беларуси оживился

26 Марта 2017 09:12

За последнее время новую работу нашли 2 с половиной тысячи человек. Помогают трудоустраиваться белорусам ярмарки вакансий. Так, в Орше соискателям предложили найти себя в сфере швейного и текстильного производства. В регионе находится крупнейшее текстильное предприятие Европы - Оршанский льнокомбинат и ряд других средних и малых предприятий аналогичного профиля. Некоторые наниматели готовы учить потенциальных работников и выплачивать им стипендию. Курсы швей организует и служба занятости.

В базе данных Оршанской биржи труда 350 вакансий. По словами специалистов службы занятости, востребованы квалифицированные рабочие кадры.