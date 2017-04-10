Рыбоводческая сфера в поле зрения Комитета госконтроля

10 Апреля 2017 21:12

Последний мониторинг показал неутешительные результаты, стоимость рыбы оказалась выше цены на мясо. Рыбхозам дали время на устранение недостатков. Однако советам вняли далеко не все. На некоторых предприятиях по-прежнему простаивает дорогостоящее оборудование, в то время как другие хозяйства сумели за год увеличить объемы экспорта почти в десятки раз! В чем причина такого диссонанса, выясняла Карина Пашкова.

Селекционно-племенной центр "Изобелино" в третий раз в госпрограмме, направленной на развитие рыбоводческой отрасли. Год назад сотрудники госконтроля уже приезжали сюда с проверкой. Результаты не порадовали. Новый цех должны были запустить еще в 2013 году, чтобы обеспечить рыбхозы и водоемы страны мальками ценных видов рыб. К финалу строительство так и не подошло.

Николай Суменков, главный специалист КГК Беларуси:

"Объект планировался для разведения ценных видов рыб, в том числе ценных аборигенных видов рыб, которые в настоящее время редкие и находятся в Красной книге. На названном объекте можно разводить судака, линя, сома, усачей".

Возможности комплекса позволяют производить до 30 миллионов личинок ценных видов рыб. Хотя пока эта цифра теоретическая. Цех стал долгостроем.

Спустя год после мониторинга ситуация в селекционно-племенном центре "Изобелино" осталась неизменной. Комплекс не завершен. И это вполне логично, строительные работы здесь просто не ведутся. Хотя деньги из бюджета были выделены немалые. С 2012 по 2016 год на возведение объекта потратили более 700 тысяч рублей. А в июне прошлого года Постановлением Совета Министров было выделено еще 100.

И этого оказалось мало. Ответственные за строительство говорят, чтобы дойти до финала, нужны еще дотации - 350 тысяч рублей.

А в Могилевской области рыбхозы не искали объяснений и сразу взялись за дело. Три местных хозяйства объединили свои силы. Занимаются производством форели. А поставщиком мальков выступает Горецкая академия. Некоторое время с поставками возникали проблемы, пока в дело не вмешался госконтроль.

Формирование цен на малька теперь Академия производит под контролем антимонопольных органов. Естественно, это упорядочило вопросы закупки, да и снизило себестоимость.

Юрий Куксенков, директор форелевого хозяйства "Лохва":

"Теория должна была быть поддержана практикой. На практике совершенно другие показаны результаты. Поэтому, пока мы сами все не пощупали, все не проверили, только тогда мы получили свою технологию, поняли, куда двигаться и как это все делать".

И технология оправдала себя. Только за год предприятия смогли увеличить объемы экспорта почти в 30 раз. В прошлом году цифра составила 195 тонн на сумму в 380 тысяч долларов, а в 2015 - всего 7 тонн.