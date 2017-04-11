12 Апреля 2017 18:53

Чтобы улов был богатым. Рыбаки-волонтеры смастерили для подводных обитателей Минского моря еловые гнезда. Хвойные колыбели понадобятся для нереста судака - игольчатые лапки сохранят икринки от ила и хищников. Таким образом уже скоро на Заславском водохранилище можно ждать беби-бум. Самые рыбные места отметил для себя и Ян Пашкевич.

В будни это работа, а в выходные - уже хобби, шутит Андрей Сыроквашко. Представитель Белорусского общества охотников и рыболовов даже свободное время проводит на берегу Заславского водохранилища. Вместе с сыном, как и десятки рыбаков, мастерит гнезда для судака из ели.

Такие своеобразные подводные "скворечники" опустят на глубину около 4 метров. Сначала они станут колыбелью для миллионов икринок судака, а потом и приютом для мальков - маленькие рыбки смогут прятаться в хвойных лапках от хищников.

Из-за ила дно Минского моря напоминает зыбкие пески, поэтому рыбам сложно найти камни или корчи для нереста. Самодельные ясли возвышаются над дном, таким образом песок не препятствует икринкам медленно дышать кислородом.

Сейчас в Минском море появился целый квартал садиков для рыбы - под воду опустили около полутысячи хвойных гнезд.

Можно видеть, что ненастье не стало препятствием - рыбаки все равно будут отвозить гнезда на глубину. При этом таких мест очень много - свыше 200 точек на Минском море.

При этом беби-бум наблюдается не только у судака - водохранилище ежегодно зарыбляют карпами, щуками и карасями. Водные мигранты быстро обживаются и сами создают для себя комфортные условия в новом доме.

Водоемы Минской области сейчас стали закрытой зоной для рыбаков - во время нереста ловля рыбы запрещена. Начнется сезон охоты с удочкой в конце мая.