Руководство Мингорисполкома, Мингорсовета и администраций районов столицы проведет приемы по декрету №3

18 Февраля 2017 09:00

Комиссии по рассмотрению обращений граждан, касающихся уплаты сбора по декрету №3, будут работать сегодня по графику рабочего дня. Те, кто оказался в трудной жизненной ситуации, могут обратиться в местные органы власти с просьбой об освобождении от сбора. Каждый случай рассматривается индивидуально. Напомним, что срок уплаты сбора трудоспособными гражданами, которые в 2015 году не работали и, соответственно, не уплачивали налоги и не участвовали в финансировании госрасходов, истекает 20 февраля.

И сегодня руководство Мингорисполкома, Мингорсовета и администраций районов столицы проведет приемы граждан по вопросам реализации декрета №3 "О предупреждении социального иждивенчества". Встречи пройдут с 9 утра до 6 вечера. В Мингорисполкоме на вопросы будут отвечать заместитель председателя, а также председатель Минского городского Совета депутатов. Жители столицы также могут обратиться в администрации всех районов Минска.