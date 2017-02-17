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Руководство Мингорисполкома, Мингорсовета и администраций районов проводит приемы
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18 Февраля 2017 12:01

Руководство Мингорисполкома, Мингорсовета и администраций районов проводит приемы

Комиссии по рассмотрению обращений граждан, касающихся уплаты сбора по декрету №3, работают сегодня по графику рабочего дня.

Приемы проводит руководство Мингорисполкома, Мингорсовета и администраций районов. В Октябрьском с утра приняли 5 человек. В основном люди просят разъяснить, попадают ли они в категорию неплательщиков сбора. Всего в администрацию района подали более 100 пакетов документов. Каждый случай просматривают индивидуально.

В Первомайском районе с утра уже приняли 11 человек. Часть из них пришли за консультацией, кто-то принес документы в службу одно окно. Консультируют людей первый зампред главы администрации, а также главный финансист.

Напомним, что срок уплаты сбора трудоспособными гражданами, которые в 2015 году не работали и, соответственно, не уплачивали налоги и не участвовали в финансировании госрасходов, истекает 20 февраля.

 

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