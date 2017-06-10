Руководство мэрии и делегация из Шэньчжэня обсудили планы сотрудничества

12 Июня 2017 15:31

Руководство мэрии и делегация из китайского города-побратима Шэньчжэня обсудили планы сотрудничества. Во время диалога стороны договорились о налаживании экономических и научных связей между предприятиями, бизнес-сообществами и учебными заведениями двух городов. Все договоренности и соглашения подпишут во время следующего визита делегации из провинции Гуандун.

Цзян Ликунь, заместитель главы канцелярии внешних связей г. Шэньчжэнь (Китай): "Соглашение о побратимстве Минск и Шэньчжэнь подписали в 2014 году. Сейчас мы должны от разговоров перейти к делам. Наши города во многом похожи. Это крупные индустриальные центры, где развиваются высокотехнологичные производства. На перспективу мы видим много возможностей для совместных инновационных проектов и расширения торговых связей. Тем более что между Минском и Шэньчжэнем существует транспортный коридор".

Кроме Шэньчжэня столица также имеет побратимские связи с китайскими Пекином и Чанчунем. Представителям городов-побратимов уже направлены приглашения присоединиться к празднованию 950-летия Минска.