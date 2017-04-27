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Руководство эстонской столицы заинтересовано в обмене опытом с Минском в сфере ЖКХ
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27 Апреля 2017 15:20

Руководство эстонской столицы заинтересовано в обмене опытом с Минском в сфере ЖКХ

Руководство эстонской столицы заинтересовано в обмене опытом в сфере жилищно-коммунального хозяйства с Минском. Главные аспекты взаимодействия - ремонт дорог, водоснабжение и освещение, парки, озеленение, а также работа аварийной службы. Это сегодня обсуждали в мэрии на встрече с делегацией Таллина. Как подчеркнули обе стороны, белорусско-эстонские торгово-экономические отношения находятся на высоком уровне, их будут укреплять и на уровне сотрудничества двух столиц. Сегодня таллинцы посещают такие минские предприятия, как Горремавтодор, Минскгорсвет и Минскзеленстрой.      

  

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