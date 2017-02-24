Руководители министерств и госкомитетов в марте проведут личные приемы в Совете Министров

25 Февраля 2017 21:21

Выявление излишних требований, предъявляемых к субъектам хозяйствования, а также дальнейшее совершенствование механизмов контроля. В Беларуси продолжает свою деятельность рабочая группа, созданная по поручению Главы государства. Встречи с трудовыми коллективами крупных и малых предприятий, а также бизнес-сообществом прошли на этой неделе и продолжатся на следующей. К этой работе подключится и правительство. Руководители министерств и госкомитетов в марте проведут личные приемы граждан и представителей юридических лиц в Совете Министров.

Так, 1 марта прием проведет заместитель премьер-министра Владимир Семашко. 3 марта - министр здравоохранения Валерий Малашко. 10 марта на вопросы граждан будет отвечать председатель Госпогранкомитета Анатолий Лаппо. А 22 марта прием проведет министр культуры Борис Светлов. 31 марта - министр иностранных дел Владимир Макей. Добавим, что личный прием должностными лицами осуществляется, как правило, по предварительной записи.