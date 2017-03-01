Руководители министерств и госкомитетов проведут личные приемы граждан и представителей юрлиц

Общество
1 Марта 2017 07:07
Руководители министерств и госкомитетов проведут личные приемы граждан и представителей юрлицРуководители министерств и госкомитетов в марте проведут личные приемы граждан и представителей юрлиц в Совете Министров.
Так, сегодня прием проведет заместитель премьер-министра Владимир Семашко. В пятницу, 3 марта, – министр здравоохранения Валерий Малашко. 10-го числа на вопросы граждан ответит председатель Госпогранкомитета Анатолий Лаппо. 22 марта прием проведет министр культуры Борис Светлов. А 31 - министр иностранных дел Владимир Макей. Личный прием должностными лицами осуществляется, как правило, по предварительной записи.
Другие новости
28.02.2017 21:33 / Общество Обзорная экскурсия по Минску на новом виде транспорта
28.02.2017 21:25 / Общество Экс-руководитель ГАИ Барановичей полностью признал свою вину
28.02.2017 19:03 / Общество И. Шуневич: Все офицеры доработают до пенсии
28.02.2017 19:02 / Общество Рабочая группа, созданная по поручению Администрации Президента, посетила предприятия в Вилейке
28.02.2017 18:45 / Общество Прилетайте в Беларусь
28.02.2017 17:20 / Общество Молодежь за открытые границы
28.02.2017 15:43 / Общество В Минске стартовала неделя белорусской кухни
28.02.2017 15:40 / Общество В столице проходит отбор на республиканский конкурс "Техноинтеллект"
28.02.2017 15:37 / Общество Открыть собственное дело с минимальным бюджетом
28.02.2017 15:28 / Общество Решить личные бытовые проблемы и спорные вопросы предлагают во время прямых линий
28.02.2017 15:25 / Общество Преимущества столичного экотранспорта сегодня оценили представители дипломатических ведомств
28.02.2017 15:11 / Общество Бывший руководитель Барановичской ГАИ ехал со скоростью, которая не позволяла ему уступить дорогу пешеходам
28.02.2017 15:03 / Общество В Беларуси совершенствуют порядок создания и ликвидации субъектов хозяйствования
28.02.2017 14:00 / Общество Глава Комитета госконтроля Беларуси с рабочим визитом в Березе
28.02.2017 12:04 / Общество Бывший временно исполняющий обязанности начальника ГАИ Барановичей полностью признал свою вину
28.02.2017 08:00 / Общество В Беларусь приход календарной весны принесет по-весеннему теплую погоду
28.02.2017 07:06 / Общество День больных редкими заболеваниями отмечают в последний день февраля
28.02.2017 07:05 / Общество Комплексная проверка боевой готовности Вооруженных Сил Беларуси набирает мощь