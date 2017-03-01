Руководители министерств и госкомитетов проведут личные приемы граждан и представителей юрлиц

1 Марта 2017 07:07

Руководители министерств и госкомитетов в марте проведут личные приемы граждан и представителей юрлиц в Совете Министров.

Так, сегодня прием проведет заместитель премьер-министра Владимир Семашко. В пятницу, 3 марта, – министр здравоохранения Валерий Малашко. 10-го числа на вопросы граждан ответит председатель Госпогранкомитета Анатолий Лаппо. 22 марта прием проведет министр культуры Борис Светлов. А 31 - министр иностранных дел Владимир Макей. Личный прием должностными лицами осуществляется, как правило, по предварительной записи.

