9 Марта 2017 07:04

Руководители министерств и госкомитетов на этой неделе продолжат личные приемы граждан и представителей юрлиц в Совете Министров.

Завтра прием проведет глава Госпогранкомитета Анатолий Лаппо. 22 марта на вопросы граждан ответит министр культуры Борис Светлов. А 31 - министр иностранных дел Владимир Макей. Личный прием, как правило, проходит по предварительной записи. Время и телефоны - сейчас на вашем экране.