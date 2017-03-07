Общество
9 Марта 2017 07:04
Руководители министерств и госкомитетов на этой неделе продолжат личные приемы граждан
Руководители министерств и госкомитетов на этой неделе продолжат личные приемы граждан и представителей юрлиц в Совете Министров.
Завтра прием проведет глава Госпогранкомитета Анатолий Лаппо. 22 марта на вопросы граждан ответит министр культуры Борис Светлов. А 31 - министр иностранных дел Владимир Макей. Личный прием, как правило, проходит по предварительной записи. Время и телефоны - сейчас на вашем экране.
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