Рождественские морозы в Беларуси крепчают

6 Января 2017 19:19

Сегодня в некоторых районах страны отмечено минус 25 градусов. При этом за последние два дня только в столице и Минской области зафиксировано почти два десятка случаев обморожений. В основном, это поверхностные повреждения кожи. Медики напоминают, что при первых же симптомах - онемении конечностей и утраты чувствительности - необходимо немедленно укрыться в теплом помещении. Если же кожа на месте обморожения начнет белеть, следует сразу же обратиться за медицинской помощью.

В Брестской области на маршрут вышел передвижной пункт обогрева для помощи водителям, которые попали в сложную ситуацию на дороге. Волонтерами стали участники Белорусского общества Красного Креста и милиция. Передвижной пункт оборудован обогревателями, буксировочным тросом и дополнительным аккумулятором для запуска автомобилей. Кроме технической помощи, автомобилистов любителей и водителей дальних маршрутов угощают согревающим чаем и предлагают теплые вещи.

В связи с сильным морозом в усиленном режиме трудятся и транспортные службы. Рабочий день в автобусных, троллейбусных и трамвайных парках начинается на час раньше - дополнительное время специалистам нужно, чтобы прогреть салоны машин. При этом график движения автобусов, троллейбусов и трамваев не изменяется.

А сегодня в 6 утра в столице сгорел автобус. Возгорание произошло, когда транспорт уже был на маршруте в районе улицы Лобанка. Пламя вспыхнуло в кабине водителя и перекинулось на салон, где находилось 15 пассажиров. К счастью, люди смогли быстро покинуть пылающий автобус. Пожарная бригада прибыла буквально через несколько минут и возгорание было оперативно ликвидировано. Основная версия пожара - короткое замыкание электроники.