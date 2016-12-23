Рождественские литургии продолжаются

25 Декабря 2016 15:18

Они будут идти до позднего вечера. Расписание служб в этом году насыщенно - каждый костел проводит по 4-5 богослужений, среди которых специальные детские, молодежные, семейные. Католические храмы украшены елками, в центре евангельский вертеп - ясли с новорожденным Иисусом, Мария, святой Иосиф и другие персонажи Библии. Священство одето в белые одежды, что символизирует чистоту и возвышенность момента рождения Христа. Для большинства верующих посещение храма в этот день - обязательная традиция.

Большое празднование продлится еще неделю - для католиков начинается октава Рождества Христова. До 1 января - время обильных трапез, посещения гостей, встреч с друзьями.