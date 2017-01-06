Рождественские чудеса для двухсот детей создают волонтеры

5 Января 2017 18:43

Сегодня в сказку попали воспитанники столичных домов-интернатов и многодетные семьи. Костюмированное представление "Виртуальный Новый год" подготовили артисты Молодежного театра эстрады. Кроме этого маленьких гостей благотворительного праздника развлекали мимы и аниматоры. В холле разместились фотосалон и мастерская, где в режиме реального времени создавали маскарадные образы.

Сегодня чествовали и добрые сердца самой активной молодежной организации страны. Это волонтеры БРСМ, которые в течение прошлого года помогали восстанавливать святыни, ухаживали за людьми преклонного возраста и навещали детей с ограниченными возможностями.