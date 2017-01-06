Рождественская традиция дарить в канун православного праздника подарки детям отметила сегодня юбилей

6 Января 2017 19:10

Рождественская традиция дарить в канун православного праздника подарки детям отметила сегодня свой юбилей. Пять лет назад ее начал Президентский спортивный клуб и Федерация хоккея Беларуси.

В этом году гости соревнований посетили Молодечненскую специальную общеобразовательную школу-интернат №2 для детей с нарушениями зрения. Выпускниками именно этого учреждения были чемпионы Паралимпийских игр Игорь Фортунов, Василий Шаптибой, Ирина Федотова и многие другие. Гостей тепло встретили прямо у порога. Традиционные хороводы вокруг елки, и хоккеисты на мгновение вернулись в детство. Были сегодня, конечно, и подарки: аэрохоккей от команды Президента, ноутбуки, планшеты и настольные игры от гостей турнира.

Не остались в стороне и организаторы рождественской традиции: накануне школа-интернат получила безвозмездную спонсорскую помощь от Президентского спортивного клуба и Белорусской федерации хоккея - 25 000 белорусских рублей.