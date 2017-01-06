Рождественская традиция дарить подарки детям в канун православного праздника отметила юбилей

6 Января 2017 21:20

Пять лет назад ее начал Президентский спортивный клуб и Федерация хоккея Беларуси. С того времени участники Рождественского турнира каждый год обязательно и с удовольствием приезжают к белорусским детям с игрушками и ценными подарками. На этот раз гости соревнований посетили Молодечненскую специальную общеобразовательную школу-интернат №2 для детей с нарушениями зрения. Выпускниками этого учреждения в свое время были чемпионы Паралимпийских игр Игорь Фортунов, Василий Шаптибой, Ирина Федотова и многие другие.

Рассказывает Елена Горельчик: С колючего мороза прямо в теплые объятия. Хоккеистов здесь встречали как родных. Языкового барьера не существовало.

Под новогодние песни с Дедом Морозом вместе большие дяди - хоккеисты и маленькие дети: они водили хороводы вокруг настоящей елки, не искусственной. И улыбки на лицах и тех, и других были самые настоящие и искренние.

Продолжая дарить радость детям, на протяжении уже пяти лет участники Рождественского турнира приезжают в гости к тем, кто очень нуждается не только в финансовой помощи, но и во внимании.

Приезжают хоккеисты не с пустыми руками. Вот и в этот раз аэрохоккей от команды Президента, ноутбуки, планшеты и настольные игры от гостей турнира. Накануне школа-интернат получила безвозмездную спонсорскую помощь от Президентского спортивного клуба и Белорусской федерации хоккея в сумме 25 000 белорусских рублей.

Мастер-класс от хоккеистов - это возможно даже вне ледовой арены. Сергей Заделенов атакует - Дед Мороз пропускает. Но проигравших все равно здесь нет.

Cвой мастер-класс устроили гостям и воспитанники школы-интерната. Хоккеисты из Объединенных Арабских Эмиратов раскрашивали новогодних петушков, россияне и финны соревновались в кожевенном деле. Команде Президента достались подсвечники. Перед началом решили спеть.

А потом они все вместе загадали желания, каждый свое, они обязательно должны исполниться. Ведь чудеса случаются именно под Рождество.